Власти Ростовской области сообщили о достаточных запасах продовольствия, топлива

Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев с поставками не ожидается.

Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев с поставками не ожидается.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам замгубернатора региона Игорь Сорокин.

"В настоящее время в Ростовской области перебоев с поставками топлива не ожидается. АЗС работают в штатном режиме. Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме", - сказал он, отметив, что данный вопрос стоит на контроле министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.

Директор департамента потребительского рынка области Алексей Панкратов сообщил, что ретейлеры в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия, его достаточно.