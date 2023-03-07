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Власти России разрешили увеличить штат посольства Афганистана

Власти России разрешили увеличить штат посольства Афганистана Российские власти дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в РФ.
В регионе
7 марта 2023 г. 12:49
Власти России разрешили увеличить штат посольства Афганистана

Российские власти дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в РФ.

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в рамках первого заседания спецпредставителей стран-соседей Афганистана в Ташкенте.

"Мы разрешили увеличить штат посольства. Был один сотрудник, сейчас трое", - сказал он в кулуарах заседания.

Отметим, что на заседании приняли участие представители Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркменистана. В повестку были включены вопросы, касающиеся текущей обстановки в Афганистане, взаимодействия сторон по урегулированию ситуации в стране и установлению долгосрочного мира и стабильности, а также оказания гуманитарной помощи афганскому народу.

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Версия на английском языке Russian authorities allow to increase Afghan embassy staff

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