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В Москве с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты

В Москве с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты С 13 июля в Москве возобновят работу аттракционы и будут сняты ограничения на работу парков
В регионе
9 июля 2020 г. 14:35
В Москве с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты

В Москве с 1 августа откроются кинотеатры и можно будет проводить концерты. Как передает Report cо ссылкой на РБК, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Однако в отношении их работы действует ряд ограничений.

"Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%", — говорится в сообщении мэра.

Трибуны спортивных мероприятий с 1 августа разрешат заполнять наполовину вместо 10%.

Со следующей недели, с 13 июля, в Москве возобновят работу аттракционы и будут сняты ограничения на работу парков, культурных центров, секций и кружков, а также дискотек. Число их посетителей при этом не должно будет превышать 50% максимальной вместимости площадок.

 

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