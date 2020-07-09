В Москве с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты

С 13 июля в Москве возобновят работу аттракционы и будут сняты ограничения на работу парков

В Москве с 1 августа откроются кинотеатры и можно будет проводить концерты. Как передает Report cо ссылкой на РБК, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.



Однако в отношении их работы действует ряд ограничений.



"Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%", — говорится в сообщении мэра.



Трибуны спортивных мероприятий с 1 августа разрешат заполнять наполовину вместо 10%.



Со следующей недели, с 13 июля, в Москве возобновят работу аттракционы и будут сняты ограничения на работу парков, культурных центров, секций и кружков, а также дискотек. Число их посетителей при этом не должно будет превышать 50% максимальной вместимости площадок.



