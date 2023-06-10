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Власти Магаданской области РФ объявили карантин по птичьему гриппу

Власти Магаданской области РФ объявили карантин по птичьему гриппу Власти Магаданской области России объявили карантин после обнаружения трупов водоплавающих птиц, которые оказались заражены высокопатогенным гриппом птиц типа А.
В регионе
10 июня 2023 г. 13:20
Власти Магаданской области РФ объявили карантин по птичьему гриппу

Власти Магаданской области России объявили карантин после обнаружения трупов водоплавающих птиц, которые оказались заражены высокопатогенным гриппом птиц типа А.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте Минсельхоза области.

Отмечается, что павшие дикие птицы были обнаружены на территории Ольского муниципального округа, на побережье Охотского моря в районе поселка Тауйск.

Кроме того, Минсельхоз рекомендовал жителям региона при обнаружении павшей птицы не убирать ее самостоятельно. Кроме того, жителей региона призвали сразу же обращаться в министерство при первых признаках заболевания или аномального поведения домашних птиц.

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