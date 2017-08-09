Власти Китая запретили этническим уйгурам разговаривать на родном языке

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Власти Китая запретили этническим уйгурам разговаривать и обучаться на родном языке в школах.

Как сообщает Report со ссылкой на CA-NEWS, информацию распространил The İndependent.

Новые меры касаются всех мусульман на территории КНР.

Согласно информации, соответствующую директиву, запрещающую преподавание предметов школьной программы на уйгурском языке, выпустили государственные органы образования провинции Хотан.

Отметим, что в последние годы в стране произошли кровопролитные столкновения, в чем правительство Китая обвиняет исламистских боевиков и сепаратистов. Но правозащитники говорят, что волнения были спровоцированы политикой Китая и новые меры могут подтолкнуть уйгуров к экстремизму.

По мнению экспертов, правительство Китая нарушает собственные законы в отношении этнических меньшинств.