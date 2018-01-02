Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов

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Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Сотрудники силовых структур Ирана задержали более 150 зачинщиков протестов в провинции Хамадан. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, во вторник сообщило агентство Fars, ссылаясь на мэра провинции Али Таали.

"За последние дни были задержаны и переданы судебным органам свыше 150 бунтовщиков, - сказал он. - Возраст задержанных - от 17 до 25 лет, есть среди них и люди из других провинций".

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.