Власти Ирана сообщили о 25 погибших и 400 задержанных в ходе протестов

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Тегеран сообщил о том, что в ходе протестов в Иране погибли 25 человек и еще 400 были задержаны.
Как передает Report, информацию об этом распространили судебные власти страны в воскресенье, 14 января.
Сами протесты походили в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что граждане выступали против повышения цен на продукты питания и коррупции.
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