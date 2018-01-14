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    Власти Ирана сообщили о 25 погибших и 400 задержанных в ходе протестов

    Граждане выступали против повышения цен на продукты питания и коррупции

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Тегеран сообщил о том, что в ходе протестов в Иране погибли 25 человек и еще 400 были задержаны.

    Как передает Report, информацию об этом распространили судебные власти страны в воскресенье, 14 января.

    Сами протесты походили в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря, сообщает «РИА Новости».

    Отмечается, что граждане выступали против повышения цен на продукты питания и коррупции.

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