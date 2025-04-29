Власти Ирана считают, что причиной взрыва в порту могла стать диверсия

Власти Ирана не исключают, что причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи могли стать диверсия или удар FPV-дронами.

Власти Ирана не исключают, что причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи могли стать диверсия или удар FPV-дронами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член комитета по нацбезопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Мехди Шахрияри.

"Происшествие могло быть вызвано в том числе FPV-дронами или стало результатом диверсии, возможно, при участии людей, проникнувших извне. Одним из основных вариантов может быть, что это произошло в результате диверсии, такой как [удар] FPV-дронами или проникновение диверсантов", - сказал парламентарий в интервью порталу Rouydad 24.

Напомним, что мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность. В результате взрыва и пожара погибли 70 человек