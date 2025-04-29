О нас

Власти Ирана считают, что причиной взрыва в порту могла стать диверсия

Власти Ирана считают, что причиной взрыва в порту могла стать диверсия Власти Ирана не исключают, что причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи могли стать диверсия или удар FPV-дронами.
В регионе
29 апреля 2025 г. 16:37
Власти Ирана считают, что причиной взрыва в порту могла стать диверсия

Власти Ирана не исключают, что причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи могли стать диверсия или удар FPV-дронами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член комитета по нацбезопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Мехди Шахрияри.

"Происшествие могло быть вызвано в том числе FPV-дронами или стало результатом диверсии, возможно, при участии людей, проникнувших извне. Одним из основных вариантов может быть, что это произошло в результате диверсии, такой как [удар] FPV-дронами или проникновение диверсантов", - сказал парламентарий в интервью порталу Rouydad 24. 

Напомним, что мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность. В результате взрыва и пожара погибли 70 человек

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Iranian authorities believe explosion at port could have been caused by sabotage
Версия на азербайджанском языке İran limandakı partlayışın təxribat ola biləcəyini istisna etmir

Самое читаемое

Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
22 апреля 2025 г. 22:38
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
23 апреля 2025 г. 11:54
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
Премьер - министр Хорватии посетит с официальным визитом Казахстан
Премьер - министр Хорватии посетит с официальным визитом Казахстан
23 апреля 2025 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi