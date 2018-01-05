Власти Ирана разблокировали Instagram

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Власти Ирана полностью сняли ограничения с социальной сети Instagram, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.
По данным СМИ, иранские власти ограничили доступ к Instagram и Telegram в связи с массовыми протестами, проходившими в стране на прошлой неделе.
Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли более 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости