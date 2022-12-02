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Власти Ирана рассмотрят вопрос об обязательном ношении хиджаба

Власти Ирана рассмотрят вопрос об обязательном ношении хиджаба Иранский парламент сформировал отдельный совет по культуре, который займется изучением вопроса об обязательном ношении хиджаба.
В регионе
2 декабря 2022 г. 16:56
Власти Ирана рассмотрят вопрос об обязательном ношении хиджаба

Иранский парламент сформировал отдельный совет по культуре, который займется изучением вопроса об обязательном ношении хиджаба.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя главы комитета по культуре парламента Ирана Голамреза Монтазери.

"В комитете по культуре парламента Ирана организована рабочая группа для специализированного рассмотрения вопросов, связанных с внешним видом и хиджабом", - сказала он.

По словам Монтазери, парламентарии готовы подключиться к изучению вопроса и разъяснить «неясные или неконструктивные» моменты.

Массовые протесты в Иране начались в сентябре, после смерти 22-летней Махсы Амини. Женщина была задержана в Тегеране полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась. После этого иранские женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Власти Ирана активно подавляют антиправительственные акции.

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Версия на английском языке Iranian authorities to study issue of mandatory wearing of hijab

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