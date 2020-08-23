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Власти Ирана рассказали о расследовании крушения украинского Boeing

Власти Ирана рассказали о расследовании крушения украинского Boeing Бортовые самописцы записывали разговоры экипажа украинского самолета, сбитого в Иране, после взрыва первой ракеты.
В регионе
23 августа 2020 г. 13:46
Власти Ирана рассказали о расследовании крушения украинского Boeing

Бортовые самописцы записывали разговоры экипажа украинского самолета, сбитого в Иране, после взрыва первой ракеты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане.

Он прокомментировал прошедшую во Франции в июле расшифровку бортовых самописцев украинского самолета, заявив, что она прошла в соответствии с международными стандартами, присутствовали представители США как страны-производителя самолета, Украины, которой принадлежал самолет, Франции, предоставившей услуги, и Международной организация гражданской авиации (ИКАО). Технических проблем при расшифровке не возникло.

По его словам, экипаж до последнего момента контролировал самолет, а по переговорам внутри кабины можно судить, что двигатели самолета работали.
В то же время он отметил, что вторая ракета достигла самолета спустя 25 секунд.

Сообщается, что отключение речевого самописца и регистратора полетных данных произошло спустя 19 секунд из-за попадания обломков первой ракеты в самолет.

Дехгани Зангане также призвал отказаться от политизации вопроса, сообщив, что полученные с самописцев данные есть также у представителей вовлеченных в процесс стран.

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