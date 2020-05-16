​Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий

Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных соревнований без зрителей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Хасан Роухани в ходе заседания штаба по противодействию коронавирусу.

"С 6 июня свою деятельность возобновят университеты, также возобновится проведение спортивных мероприятий без зрителей в рамках предписаний в сфере здравоохранения. До конца месяца хордад (заканчивается 20 июня) продлен срок освобождения заключенных, не представляющих опасности для общества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

В Иране на данный момент с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 116,6 тысячи случаев заражения COVID-19, скончались 6,9 тысячи человек. При этом выздоровели 91,8 тысячи человек.