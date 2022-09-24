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Власти Ирана планируют привлечь участников беспорядков к судебной ответственности

Власти Ирана планируют привлечь участников беспорядков к судебной ответственности Происки враждебных сил с целью дестабилизации обстановки в Иране не смогут остановить прогресса и стратегических достижений исламской республики.
В регионе
24 сентября 2022 г. 18:51
Власти Ирана планируют привлечь участников беспорядков к судебной ответственности

Происки враждебных сил с целью дестабилизации обстановки в Иране не смогут остановить прогресса и стратегических достижений исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Манар", об этом заявил министр внутренних дел Ахмад Вахиди. Он подверг критике "тех, кто занял безответственную позицию и подстрекал к насилию".

"Мы продолжим борьбу с беспорядками и защитим права граждан, соблюдая исламские правовые нормы, - сказал глава МВД. - Все бунтовщики, которые устраивали погромы, нападали на госучреждения и сотрудников правоохранительных органов, будут привлечены к судебной ответственности".

Иранский министр привел результаты расследования по делу 22-летней Махсы Амини, скончавшейся, согласно официальной версии, от сердечного приступа в полицейском участке. По его словам, медицинские заключение свидетельствует, что девушка не подвергалась избиениям и перелома черепа у нее не обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке İranın daxili işlər naziri: "İğtişaşçılar məsuliyyətə cəlb ediləcək"

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