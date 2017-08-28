Власти Ирана ожидают визита президента Турции в ближайшее время

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Тегеран ожидает визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

«В ближайшем будущем стоит ожидать визит господина Эрдогана в Тегеран, мы объявим об этом, как только будут определены обстоятельства и дата этой поездки», - цитирует агентство «РИА Новости» слова Касеми.

Ранее глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери встретился с президентом Эрдоганом во время своего визита в Турцию.