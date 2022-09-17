Власти Ирана отвергают причастность к гибели 22-летней иранки

Власти Ирана отвергают причастность к гибели 22-летней девушки Махсы Амини, которая якобы скончалась от полученных травм при задержании сотрудниками полиции в Тегеране.

Власти Ирана отвергают причастность к гибели 22-летней девушки Махсы Амини, которая якобы скончалась от полученных травм при задержании сотрудниками полиции в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу турецкий новостной сайт Onedio.

В иранских социальных сетях ранее распространялась информация о том, что полицейские задержали иранку и доставили ее в отдел для "просвещения" по поводу правил ношения головного платка. Были также утверждения, что она подверглась пыткам со стороны сотрудников полиции нравов, в результате чего она впала в кому.

После этого в стране, утверждает новостной сайт, прошли протесты против закона об обязательном ношении головного платка.