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Власти Ирана опровергли сведения об отключении интернета в стране

Власти Ирана опровергли сведения об отключении интернета в стране

Министерство информационно-коммуникационных технологий Ирана опровергло сообщения ряда СМИ о частичном отключении в среду интернета в стране. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление разместил на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы ведомства Сейед Джамал Хадиан.

"Сообщение не верное, - написал он. - Не было соответствующего распоряжения ни со стороны министра информационно-коммуникационных технологий, ни судебных властей, ни других компетентных органов".

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