Власти Ирана опровергли сведения об отключении интернета в стране

Министерство информационно-коммуникационных технологий Ирана опровергло сообщения ряда СМИ о частичном отключении в среду интернета в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление разместил на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы ведомства Сейед Джамал Хадиан.

"Сообщение не верное, - написал он. - Не было соответствующего распоряжения ни со стороны министра информационно-коммуникационных технологий, ни судебных властей, ни других компетентных органов".