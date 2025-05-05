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Власти Ирана оценили убытки в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи

Власти Ирана оценили убытки в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи Убытки Ирана из-за взрыва в порту Шахид-Раджаи, который произошел 26 апреля, составили порядка $3-5 млрд.
В регионе
5 мая 2025 г. 16:39
Власти Ирана оценили убытки в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи

Убытки Ирана из-за взрыва в порту Шахид-Раджаи, который произошел 26 апреля, составили порядка $3-5 млрд.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил замминистра телекоммуникационных и информационных технологий Ирана Мохаммад-Мохсен Садр.

Он отметил, что несмотря на масштаб ущерба, страна рассчитывает преодолеть последствия происшествия с помощью современных технологий.

Взрыв в порту Шахид-Раджаи произошел на складе с химикатами. Взрыв спровоцировал сильный пожар, в котором не выжили около 70 человек, еще 1,2 тыс. пострадали.

Власти Ирана задержали двух человек, подозреваемых в причастности к взрывам

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