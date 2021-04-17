Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте

Власти Исламской Республики Иран назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе.
Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.
"Это Реза Карими, ему 43 года, он работал на этом объекте и сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности", — говорится в сообщении иранского ТВ.
Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги.