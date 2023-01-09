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Власти Ирана могут освободить 3 тыс. заключенных

Власти Ирана могут освободить 3 тыс. заключенных Председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи объявил о готовящемся освобождении из тюрем 3 тыс. заключенных, в том числе участников акций протеста.
В регионе
9 января 2023 г. 20:20
Власти Ирана могут освободить 3 тыс. заключенных

Председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи объявил о готовящемся освобождении из тюрем 3 тыс. заключенных, в том числе участников акций протеста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова приводит агентство Mehr.

"Я благодарю своих коллег судей, которые за короткий срок обеспечили необходимое обоснование для освобождения из-под стражи почти 3 тыс. человек по всей стране", - сказал председатель Верховного суда, выступая на заседании Высшего судебного совета.

По его словам, среди них есть активисты, участвовавшие в недавних беспорядках, которые "раскаялись и будут отпущены на свободу".

Мохсени-Эджеи пояснил, что решение иранских властей приурочено ко дню рождения Фатимы - дочери пророка Мухаммеда, который будет отмечаться в пятницу, 13 января. В Иране это дата празднуется как День матери.

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