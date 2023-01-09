Власти Ирана могут освободить 3 тыс. заключенных

Председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи объявил о готовящемся освобождении из тюрем 3 тыс. заключенных, в том числе участников акций протеста.
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"Я благодарю своих коллег судей, которые за короткий срок обеспечили необходимое обоснование для освобождения из-под стражи почти 3 тыс. человек по всей стране", - сказал председатель Верховного суда, выступая на заседании Высшего судебного совета.
По его словам, среди них есть активисты, участвовавшие в недавних беспорядках, которые "раскаялись и будут отпущены на свободу".
Мохсени-Эджеи пояснил, что решение иранских властей приурочено ко дню рождения Фатимы - дочери пророка Мухаммеда, который будет отмечаться в пятницу, 13 января. В Иране это дата празднуется как День матери.