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Власти Грузии вновь инициируют закон об "иноагентах"

Власти Грузии вновь инициируют закон об "иноагентах" Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.
В регионе
3 апреля 2024 г. 11:54
Власти Грузии вновь инициируют закон об иноагентах

Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в ходе брифинга.

"Законопроект будет инициировал в парламенте Грузии точно с таким же текстом, какой был инициирован в прошлом году с единственным отличием... В инициированном нами сегодня законопроекте вместо термина "агент иностранного влияния" будет использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", - сказал он.

По его словам, все остальные записи будут такими же, как в инициированном в прошлом году законопроекте.

"Напомню, что законопроект предусматривает единственное требование - чтобы организации, получающие зарубежное финансирование, обнародовали свои ежегодные финансовые отчеты, за нарушение чего предусмотрены только финансовые санкции. Это минимальный стандарт прозрачности и подотчетности перед обществом", - заявил Мдинарадзе.

Принятие законопроекта планируется до конца весенней сессии парламента.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamenti “Xarici agentlər” haqqında qanunu yenidən müzakirə edəcək

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