Власти Грузии вновь инициируют закон об "иноагентах"

Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.

Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в ходе брифинга.

"Законопроект будет инициировал в парламенте Грузии точно с таким же текстом, какой был инициирован в прошлом году с единственным отличием... В инициированном нами сегодня законопроекте вместо термина "агент иностранного влияния" будет использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", - сказал он.

По его словам, все остальные записи будут такими же, как в инициированном в прошлом году законопроекте.

"Напомню, что законопроект предусматривает единственное требование - чтобы организации, получающие зарубежное финансирование, обнародовали свои ежегодные финансовые отчеты, за нарушение чего предусмотрены только финансовые санкции. Это минимальный стандарт прозрачности и подотчетности перед обществом", - заявил Мдинарадзе.

Принятие законопроекта планируется до конца весенней сессии парламента.