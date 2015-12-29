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    ​Власти Грузии сохранят режим плавающего обменного курса лари

    Правительство Грузии будет содействовать Национальному банку страны в эффективной реализации монетарной политики

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Правительство Грузии сохранит режим плавающего обменного курса национальной валюты - лари, который самый подходящий для страны".

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сказано в правительственной программе "Для сильной, демократической и единой Грузии", которая представлена парламенту Грузии вместе с обновленным составом правительства для получения вотума доверия.

    В документе сказано, что правительство Грузии будет содействовать Национальному банку страны в эффективной реализации монетарной политики.

    "Исходя из процессов, протекающих в регионе и изменения обменного курса лари, на фоне возникших вызовов, особенно важна согласованная реализация монетарной и фискальной политики и сотрудничество с международными финансовыми институтами для определения адекватной политики. Несмотря на указанные вызовы, правительство Грузии сохранит режим плавающего обменного курса лари, который самый подходящий для страны", - сказано в правительственной программе.

    Курс лари к доллару США составил сегодня 2,4 GEL/USD.

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