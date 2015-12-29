​Власти Грузии сохранят режим плавающего обменного курса лари

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Правительство Грузии сохранит режим плавающего обменного курса национальной валюты - лари, который самый подходящий для страны".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сказано в правительственной программе "Для сильной, демократической и единой Грузии", которая представлена парламенту Грузии вместе с обновленным составом правительства для получения вотума доверия.

В документе сказано, что правительство Грузии будет содействовать Национальному банку страны в эффективной реализации монетарной политики.

"Исходя из процессов, протекающих в регионе и изменения обменного курса лари, на фоне возникших вызовов, особенно важна согласованная реализация монетарной и фискальной политики и сотрудничество с международными финансовыми институтами для определения адекватной политики. Несмотря на указанные вызовы, правительство Грузии сохранит режим плавающего обменного курса лари, который самый подходящий для страны", - сказано в правительственной программе.

Курс лари к доллару США составил сегодня 2,4 GEL/USD.