Власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с США при новой администрации

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на перезагрузку отношений с США после начала работы новой администрации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на перезагрузку отношений с США после начала работы новой американской администрации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Мы очень надеемся на перезагрузку отношений с США при новой администрации, основанных на реальном стратегическом партнерстве", - сказал Кобахидзе в понедельник на заседании правительства.

По его словам, митинги оппозиции в Тбилиси продолжаются без всякого содержания и требований. Он считает, что оппозиция не способна собрать большое количество сторонников.

"В планах этих оппозиционных сил любой ценой свергнуть действующие власти до 20 января, дня инаугурации нового президента США. Но я обещаю, что эти оппозиционные силы гораздо раньше 20 января завершат свои попытки беспорядков в нашей стране", - сказал премьер Грузии.