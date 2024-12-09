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Власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с США при новой администрации

Власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с США при новой администрации Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на перезагрузку отношений с США после начала работы новой администрации.
В регионе
9 декабря 2024 г. 15:54
Власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с США при новой администрации

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на перезагрузку отношений с США после начала работы новой американской администрации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Мы очень надеемся на перезагрузку отношений с США при новой администрации, основанных на реальном стратегическом партнерстве", - сказал Кобахидзе в понедельник на заседании правительства.

По его словам, митинги оппозиции в Тбилиси продолжаются без всякого содержания и требований. Он считает, что оппозиция не способна собрать большое количество сторонников.

"В планах этих оппозиционных сил любой ценой свергнуть действующие власти до 20 января, дня инаугурации нового президента США. Но я обещаю, что эти оппозиционные силы гораздо раньше 20 января завершат свои попытки беспорядков в нашей стране", - сказал премьер Грузии.

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Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: ABŞ-nin yeni administrasiyası ilə münasibətlərin yenidən qurulmasına ümid edirik

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