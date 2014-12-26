Гарибашвили: Власти Грузии принципиальны по таким вопросам, как оккупированные территории

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Власти Грузии принципиальны и будут принципиальными по таким вопросам, как оккупированные территории. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя вопрос о заключении Россией договора с де-факто властями Абхазии.

"Разумеется, ситуация очень сложная. Это очень плохой сигнал и не пойдет на пользу нашим двусторонним отношениям. Мы сделали все для того, чтобы в течение 2 лет нормализовать отношения и перевести все в конструктивные рамки. Мы осуществляем прагматичную, конструктивную политику, однако, в то же время, мы являемся и будем принципиальными в таких вопросах, как наши оккупированные территории. Мы не намерены идти к компромиссу за счет наших территорий", - заявил Гарибашвили.

По его словам, правительство Грузии разработало план действий, который успешно осуществляет министерство иностранных дел страны. "Все международное содружество информировано, все единогласно осудили этот шаг России", - заявил Гарибашвили.