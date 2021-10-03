Власти Грузии оценили прошедшие в стране выборы

Партия "Грузинская мечта" с 47% голосов одержала убедительную победу на выборах в местные органы власти.

Партия "Грузинская мечта" с 47% голосов одержала убедительную победу на выборах в местные органы власти.

Как передает местное бюро Report, об этом на брифинге сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, выборы можно считать успешными, они прошли в спокойной и справедливой обстановке, а международные наблюдатели позитивно их оценили.

Глава грузинского правительства поблагодарил избирателей за доверие.

Премьер отметил, что в рамках первого этапа выборов были избраны только 20 из 64 глав муниципалитетов: "Наши кандидаты завоюют победу и во втором этапе".

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выборы справедливыми. Она подчеркнула, что они прошли в безопасной и конкурентной среде.