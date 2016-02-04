Власти Грузии не подтверждают информацию о запасах газа в объеме 5,3 трлн. кубометра

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Американская нефтегазовая компания Frontera Resources не сообщала Грузии об обнаружении на ее территории запасов газа в объеме 5,3 трлн. кубометра. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил руководитель Государственного агентства нефти и газа Грузии Георгий Татишвили.

"В распространенных Frontera заявлениях в качестве ресурса указываются несколько триллионов кубических метров газа. Ресурс – это не запасы. Для того, чтобы ресурсы перешли в категорию запасов - а это предполагает объем, который можно извлечь из месторождения, - необходимо проведение очень больших работ", - заявил Татишвили.

По его словам, планы, которые компания Frontera Resources представила Грузии, не предполагают тех работ, которые необходимы для перевода подобных ресурсов в запасы. "Соответственно, компания не сообщала государству об обнаружении газа, как это предусмотрено международным законодательством и договором, который оформлен между Frontera и государством", - отметил Татишвили.

Ранее Frontera Resources сообщила, что в ходе текущих работ обнаружила в регионе Кахетия ресурс газа в объеме 5,3 трлн. кубометра.