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Власти Грузии и оппозиция не сумели достичь соглашения по выходу из кризиса

Власти Грузии и оппозиция не сумели достичь соглашения по выходу из кризиса Власти Грузии и оппозиция, которые с 12 марта вели переговоры по выходу из политического кризиса при посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона, не сумели достичь соглашения
В регионе
19 марта 2021 г. 08:37
Власти Грузии и оппозиция не сумели достичь соглашения по выходу из кризиса

Власти Грузии и оппозиция, которые с 12 марта вели переговоры по выходу из политического кризиса при посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона, не сумели достичь соглашения.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил Даниэльсон после очередного раунда переговоров, длившегося более 9 часов.

"По некоторым направлениям мы достигли важного прогресса в рамках шестипунктного плана, который составил председатель Евросовета Мишель. Это приветствуется и важно. По другим вопросам было мало прогресса. Сегодня я уже возвращаюсь в Брюссель и доложу председателю обо всем. Ответственность за то, чтобы было найдено решение по выходу из кризиса, лежит на политических лидерах", - сказал он.

Камнем преткновения были досрочные выборы и арест депутата, лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, а также сторонника оппозиции Георгия Руруа. Оппозиция считает Мелию и Руруа политическими заключенными и требует их освобождения. Власти категорически против этого и заявляют, что нельзя вмешиваться в дела правосудия. Оппоненты настаивают на проведении внеочередных выборов в парламент или плебисцита по вопросу, хотят ли жители страны проведения новых выборов. Правящая партия считает, что выборы в парламент уже состоялись в октябре-ноябре 2020 года, они признаны легитимными и нет никаких правовых оснований для повторного голосования.

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