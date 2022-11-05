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Власти Грузии хотят установить верхний предел цен на медикаменты

Власти Грузии хотят установить верхний предел цен на медикаменты Работники Минздрава Грузии проводят встречи с представителями дистрибьюторов, производителей и клиник в связи с новой политикой ценообразования медикаментов. С 2023 года Минздрав страны планирует внедрить референтное ценообразование и установить верхний п
В регионе
5 ноября 2022 г. 14:38
Власти Грузии хотят установить верхний предел цен на медикаменты

Работники Минздрава Грузии проводят встречи с представителями дистрибьюторов, производителей и клиник в связи с новой политикой ценообразования медикаментов. С 2023 года Минздрав страны планирует внедрить референтное ценообразование и установить верхний предел цен на все медикаменты, продаваемые в стране.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На встречах всех заинтересованных лиц знакомят с методами и механизмами образования цен и борьбы с нарушителями.

Согласно реформе, государство установит верхний предел цен - за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. На первом этапе референтные цены распространяются на такие лекарства, которые финансируются государством - это хронические и онкологические лечебные препараты. Однако в дальнейшем список будет расширятся.

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