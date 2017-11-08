Власти Дагестана займутся информацией о поборах на границе с Азербайджаном

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Власти Дагестана в ближайшее время начнут проверку в связи информацией о поборах на таможенном терминале "Виадук", которое находится на границе с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил врио зампредседателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров.

По его словам, в ближайшее время с привлечением заинтересованных сторон, в том числе представителей грузоперевозчиков, будет проверяться информация о сообщаемых ранее поборах, что привело к большой очереди и простоям на границе.

"Технически таможня в состоянии справиться с потоком автотранспорта. Если со стороны различных служб здесь возникнет ситуация искусственного создания очередей с целью вымогательства, то этим займутся компетентные органы", - сказал он.

Джафаров также отметил, что ситуация с простоем грузоперевозчиков, о котором ранее сообщали СМИ, на российско-азербайджанской границе в Дагестане стабилизировалась, очередей нет.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на дальнобойщиков из Дагестана и Азербайджана прошли сообщения о больших очередях на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Яраг-Казмаляр". Помимо этого, были опубликованы материалы о том, что на таможенном терминале "Виадук" дальнобойщики из Дагестана и Азербайджана сообщали о незаконных поборах со стороны сотрудников фитосанитарной и таможенной служб.