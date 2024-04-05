Власти Бишкека оценили в 187 тыс. долларов ущерб городу от урагана

Ущерб от урагана в Бишкеке, произошедшего 28 марта, составил более 16,7 млн сомов (187,5 тыс. долларов).

Ущерб от урагана в Бишкеке, произошедшего 28 марта, составил более 16,7 млн сомов (187,5 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу пресс-служба мэрии столицы Кыргызстана.

"По оценке комиссий по гражданской защите районов Бишкека, ориентировочно причиненный ущерб составил 16 749 923 сома", - говорится в сообщении.

В результате происшествий во время шквалистого ветра в Бишкеке пострадали 10 человек. Зафиксировано 144 упавших дерева, 13 поврежденных автомобилей. Повреждена кровля 101 объекта, в том числе 37 социальных, 54 жилых домов и других объектов. На четырех участках повреждены троллейбусные линии, на десяти участках - обрывы линий наружного освещения.

В муниципалитете добавили, что распоряжением мэра Бишкека с 4 апреля на территории столицы снят режим чрезвычайной ситуации.

28 марта в Бишкеке и Чуйской области Кыргызстана был введен режим ЧС из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 26 метров в секунду.