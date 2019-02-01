Власти Армении резко сократят штат диппредставительств за рубежом

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Число сотрудников дипломатических представительств Армении за рубежом будет сокращено. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак" со ссылкой на свои дипломатические источники.

"Согласно сведениям, полученным из дипломатического корпуса, из Армении уже поступила информация о числе сотрудников, которые подлежат сокращению. Эта цифра колеблется в пределах 20-30%", - пишет газета.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще в декабре прошлого года заявил о предстоящей оптимизации правительства, сокращении числа министерств с 17-и до 12.