Власти Армении решили спонсировать лишившихся средств USAID НПО за счет олигархов

Власти Армении нашли способ продолжить деятельность НПО, лишившихся грантов Агентства США по международному развитию (USAID).

Власти Армении нашли способ продолжить деятельность НПО, лишившихся грантов Агентства США по международному развитию (USAID).

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак" со ссылкой на источники.

Финансировать эти организации решили не из госсредств, а за счет денег олигархов, приближенных к правительству.

"Около десятка олигархов в высших эшелонах власти уже вызвались финансировать западную агентурную сеть, чтобы та, не испытывая недостатка в финансах, продолжала защищать власть Пашиняна в эфире всех медиасредств страны", - уточняет издание.

На днях агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность слияния USAID с Госдепартаментом. А источники ABC News сообщили о том, что представители Департамента эффективности управления (DOGE), которое возглавляет Илон Маск, взяли под контроль офисы агентства, включая доступ к его ключевым системам. Ранее реализация программ помощи USAID была приостановлена после приказа Трампа от 20 января о заморозке большей части иностранной помощи США.