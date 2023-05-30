Власти Армении построят новый мост на трассе, ведущей к границе с Турцией

Власти Армении построят новый мост у населенного пункта Лусагюх, на трассе М3 межгосударственного значения.

Власти Армении построят новый мост у населенного пункта Лусагюх, на трассе М3 межгосударственного значения.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает фонд "Дорожный департамент".

Трасса берет начало от границы Турции через Маргару, Ванадзор, Ташир, и доходит до границы Грузии.

В настоящее время мост полностью разобран, вместо него будет построен новый. Планируется установить основы моста, оснастить железобетонными плитами. Финансирует строительство государство.

Также будет отремонтирован объездной мост близ села Лусагюх, предусмотренный для проезда транспортных средств максимальным весом в 7 тонн.

"Дорожный департамент" призывает водителей соблюдать установленный вес. Водители грузовиков могут объезжать указанное место по дороге Лусагюх-Джрарат-М-3.