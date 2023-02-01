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Власти Армении отрегулируют вопрос выдачи оружия премьеру и президенту

Власти Армении отрегулируют вопрос выдачи оружия премьеру и президенту Армянские власти хотят отрегулировать вопрос выдачи оружия лицам, подлежащим специальной государственной охране. Госохрана в первую очередь, предоставляется президенту, премьер-министру и спикеру парламента Армении.
В регионе
1 февраля 2023 г. 13:13
Власти Армении отрегулируют вопрос выдачи оружия премьеру и президенту

Армянские власти хотят отрегулировать вопрос выдачи оружия лицам, подлежащим специальной государственной охране. Госохрана в первую очередь, предоставляется президенту, премьер-министру и спикеру парламента Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, на едином веб-сайте для публикации правовых актов выложен проект, предложенный МВД.

Согласно действующему законодательству (закон "О регулировании оборота оружия", принятый в 2022 году), лица, подлежащие госохране, имеют право временно получать отдельные виды служебного оружия после одобрения со стороны полиции.

Оружие и патроны им будут выдаваться полицией на основании обращения лиц, подлежащих госохране.

В течение трех дней по истечении полномочий подлежащего госохране лица оружие и боеприпасы должны быть возвращены полиции.

Госохрана другим государственным должностным лицам, общественным, политическим, религиозным и другим деятелям, а также иным лицам может предоставляться постановлением премьер-министра.

Также право временно получить оружие имеют юридические лица для осуществления отдельных обязательств – производства и хранения оружия, охраны специальных объектов, денежных средств, добычи драгоценных металлов и их хранения, перевозки опасных и секретных грузов.

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