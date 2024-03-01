Власти Армении обсуждают вопрос вывода пограничников РФ из аэропорта Звартноц

В Армении депутаты правящей парламентской фракции "Гражданский договор" обеспокоены присутствием пограничников ФСБ России в ереванском аэропорту Звартноц.

В Армении депутаты правящей парламентской фракции "Гражданский договор" обеспокоены присутствием пограничников ФСБ России в ереванском аэропорту Звартноц.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь "Гражданский договор" Артур Ованнисян в ходе брифинга.

"Данный вопрос беспокоит как нас, так и общество. Внутри нашей партии идут обсуждения, решения пока нет", - заявил он.

Другой депутат из той же фракции - Владимир Варданян добавил, что "армянские силы должны охранять воздушные границы страны".

Отметим, что на днях спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о том, что российские пограничники должны покинуть аэропорт Звартноц. Он сообщил, что вопрос целесообразности их нахождения в аэропорту обсуждается.