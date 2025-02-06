О нас

Власти Армении не будут вмешиваться в конфликт в связи с медно-молибденовым комбинатом

Власти Армении не будут вмешиваться в конфликт в связи с медно-молибденовым комбинатом Минэкономики Армения надеется на диалог между руководством и профсоюзом Зангезурского медно-молибденового комбината для разрешения возникшего спора. Нельзя перекладывать разрешение всех споров на правительство, для этого необходимы институциональные механ
В регионе
6 февраля 2025 г. 13:34
Власти Армении не будут вмешиваться в конфликт в связи с медно-молибденовым комбинатом

Минэкономики Армении надеется на диалог между руководством и профсоюзом Зангезурского медно-молибденового комбината для разрешения возникшего спора. Нельзя перекладывать разрешение всех споров на правительство, для этого необходимы институциональные механизмы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на брифинге министр экономики Геворк Папоян.

По его словам, также для разрешения споров между работниками и руководством предприятия есть такой институт, как профсоюзы.

"Могу лишь добавить, что наилучшее решение – возобновить работу комбината как можно скорее. Каждый день простоя влияет на экономику страны, а спад объемов производства и экспорта, чреват и социальными последствиями", - заявил министр.

На вопрос о том, что правительство собирается предпринимать по следам вчерашнего вооруженного инцидента на комбинате, Папоян заявил, что разбирательство по подобным вопросам находится вне его компетенции.

Ранее сообщалось о том, что между работниками комбината произошла потасовка с применением оружия. Инцидент произошел между бастующими сотрудниками и теми, кто выступает против забастовки. Протестующие с огнестрельным оружием и ножами напали на тех, кто хочет продолжить работу.

Уже седьмой день часть сотрудников комбината бастует. Они требуют повышения зарплат на 50%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan hakimiyyəti mis-molibden kombinatı ilə bağlı münaqişəyə müdaxilə etməyəcək

Экслюзивные новости

Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi