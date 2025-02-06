Власти Армении не будут вмешиваться в конфликт в связи с медно-молибденовым комбинатом

Минэкономики Армения надеется на диалог между руководством и профсоюзом Зангезурского медно-молибденового комбината для разрешения возникшего спора. Нельзя перекладывать разрешение всех споров на правительство, для этого необходимы институциональные механ

Минэкономики Армении надеется на диалог между руководством и профсоюзом Зангезурского медно-молибденового комбината для разрешения возникшего спора. Нельзя перекладывать разрешение всех споров на правительство, для этого необходимы институциональные механизмы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на брифинге министр экономики Геворк Папоян.

По его словам, также для разрешения споров между работниками и руководством предприятия есть такой институт, как профсоюзы.

"Могу лишь добавить, что наилучшее решение – возобновить работу комбината как можно скорее. Каждый день простоя влияет на экономику страны, а спад объемов производства и экспорта, чреват и социальными последствиями", - заявил министр.

На вопрос о том, что правительство собирается предпринимать по следам вчерашнего вооруженного инцидента на комбинате, Папоян заявил, что разбирательство по подобным вопросам находится вне его компетенции.

Ранее сообщалось о том, что между работниками комбината произошла потасовка с применением оружия. Инцидент произошел между бастующими сотрудниками и теми, кто выступает против забастовки. Протестующие с огнестрельным оружием и ножами напали на тех, кто хочет продолжить работу.

Уже седьмой день часть сотрудников комбината бастует. Они требуют повышения зарплат на 50%.