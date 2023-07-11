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В Армении депутаты хотят ввести уголовное наказание за неявку в комиссию по 44-дневной войне

В Армении депутаты хотят ввести уголовное наказание за неявку в комиссию по 44-дневной войне Армянские власти хотят ввести штрафы и уголовную ответственность за неявку в комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.
В регионе
11 июля 2023 г. 19:24
В Армении депутаты хотят ввести уголовное наказание за неявку в комиссию по 44-дневной войне

Депутаты правящей в Армении партии "Гражданский договор" хотят ввести штрафы и уголовную ответственность за неявку в комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

С соответствующей инициативой выступили члены комиссии Андраник Кочарян (руководитель), Армен Хачатрян, Гурген Мелконян, Ваагн Алексанян, Айк Саркисян.

В частности, за отсутствие по неуважительной причине на заседании во второй раз или отказ от дачи показаний (в том числе, отказ отвечать на вопросы депутатов) будет наказываться штрафом от 20 до 50 тыс. драмов, либо общественными работами (150-250 часов). Также предполагается лишение свободы на 1-2 месяца, либо до 2 лет.

В обосновании отмечается, что обязательство явиться в комиссию на данный момент имеют только должностные лица. Другие же, в том числе, бывшие должностные лица, свободны в своем решении.

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