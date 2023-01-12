Власти Армении хотят лишить мандатов 22 оппозиционных депутатов

Власти Армении планируют лишить мандатов 22 оппозиционных депутатов, для этого Совет Нацсобрания намерен обратиться в КС.

Власти Армении планируют лишить мандатов 22 оппозиционных депутатов, для этого Совет Нацсобрания намерен обратиться в КС.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе заседания Совета, состоявшегося в среду, одним из пунктов обсуждения был вопрос лишения мандатов депутатов блока "Армения".

Сроком обращения в КС в проекте решения Совета указано 13 января.

По словам пресс-секретаря спикера парламента Цовинар Хачатряна, депутаты превысили допустимый лимит отсутствия на заседаниях.

"По каждому депутату проводится отдельное голосование – обращаться ли в КС по поводу лишения мандата или нет", - сказала Хачатрян.

Напомним, что с апреля 2022 года оппозиционные фракции парламента "Честь имею" и "Армения" бойкотировали заседания Национального собрания. Длительное время они проводили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 25 октября после продолжительного перерыва некоторые депутаты блока "Армения" приняли участие в заседании НС.