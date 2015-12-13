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    Власти Анкары опровергли версию нападения на редакцию газеты Hurriyet

    Повреждение окон в здании могло произойти в результате перепада температур

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Инцидент произошедший в редакции турецкой газеты Hurriyet в Анкаре не был вооруженным нападением, сообщили в пресс-службе губернатора города, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    «Как сообщили некоторые СМИ, около 17.00 в субботу на здание медиа-центра произошло вооруженное нападение. Однако предварительные данные расследования не подтверждают этого», — рассказали в пресс-службе.

    Там также отметили, что повреждение окон в здании могло произойти в результате перепада температур или статической нагрузки на конструкцию помещения.

    Ранее сообщалось, что в Анкаре обстреляли редакцию турецкой газеты Hurriyet.

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