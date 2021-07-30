Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов

Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов из-за продолжающихся в стране лесных пожаров.

Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов из-за продолжающихся в стране лесных пожаров.

Как сообщает Report, согласно циркулярам, распространенным администрациями провинций Стамбул, Чанаккале, Балыкесир, Коджаэли, Измир, Бурса, Айдын, Хатай, Конья, Ушак, Кыркларели и Газиантеп, гражданам запрещено посещать лесные массивы. Вход в них запрещен до конца августа, в ряде провинций – до особого распоряжения.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.