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Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов

Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов из-за продолжающихся в стране лесных пожаров.
В регионе
30 июля 2021 г. 19:33
Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов

Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов из-за продолжающихся в стране лесных пожаров.

Как сообщает Report, согласно циркулярам, распространенным администрациями провинций Стамбул, Чанаккале, Балыкесир, Коджаэли, Измир, Бурса, Айдын, Хатай, Конья, Ушак, Кыркларели и Газиантеп, гражданам запрещено посещать лесные массивы. Вход в них запрещен до конца августа, в ряде провинций – до особого распоряжения.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.

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Версия на английском языке 12 Turkish provinces ban entry to forests

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