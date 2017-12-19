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    Владимира Путина выдвинут в президенты перед Новым годом

    Решение было принято во вторник, 19 декабря, на заседании оргкомитета по созданию инициативной группы

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в президенты во вторник, 26 декабря, на собрании инициативной группы по его выдвижению в павильоне на ВДНХ, сообщает Report со ссылкой на РБК. 

    В этот день в павильоне соберется инициативная группа по его выдвижению. 

    О своем выдвижении в президенты на четвертый срок Владимир Путин объявил 6 декабря. Позже, на пресс-конференции действующий президент уточнил, что идет на выборы в качестве самовыдвиженца. 

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