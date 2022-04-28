Владимир Зеленский: Война против Украины - это только начало

"Россия не остановится на Украине. Это понимает весь цивилизованный мир, поэтому и помогает нам бороться с противником".

"Россия не остановится на Украине. Это понимает весь цивилизованный мир, поэтому и помогает нам бороться с противником".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram.

"В свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины – это только начало. Финальная цель руководства России - не просто захват территории Украины, а расчленение всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии", - написал Зеленский.

Президент добавил, что свободный мир имеет право на самозащиту, именно поэтому будет помогать Украине еще больше.

Напомним, что постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер заявляет, что цель войны Российской Федерации против Украины заключается в том, чтобы добиться устранение демократически избранных органов власти Украины и разработать "новую конституцию" с запретом всем проукраинским силам занимать руководящие должности в Украине.