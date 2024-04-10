Владимир Зеленский: Украина готовится к новым контрнаступательным операциям

Уже есть планы украинского контрнаступления в 2024 году. И это контрнаступление должно принести нам определенные результаты.

Уже есть планы украинского контрнаступления в 2024 году. И это контрнаступление должно принести нам определенные результаты.

Как передает Report, об этом в интервью иностранным СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сказал, что большое контрнаступление ВСУ летом 2023 года было обречено с самого начала: "Россияне знали, куда мы собираемся атаковать. Откуда они узнали? Откуда они получили эту информацию? Я не могу вам этого сказать. История покажет".

Президент заявил, что в некоторых проблемах виновата Украина: "Войска не были должным образом оснащены".

Украина начала контрнаступление в июне 2023 года, но оно провалилось. Официальный Киев признал провал операции.