Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву.
Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.
После Польши украинский лидер отправится на саммит НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
Издание rmf24 пишет, что по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой ожидается пресс-конференция.
Сообщается, что украинский лидер проинформирует его и премьера Польши Дональда Туска о ситуации на фронте и расскажет, какие планы имеются у украинской армии.
Ожидается, что лидеры двух стран подпишут соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.