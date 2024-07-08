Владимир Зеленский прибыл в Варшаву

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

После Польши украинский лидер отправится на саммит НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Издание rmf24 пишет, что по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой ожидается пресс-конференция.

Сообщается, что украинский лидер проинформирует его и премьера Польши Дональда Туска о ситуации на фронте и расскажет, какие планы имеются у украинской армии.

Ожидается, что лидеры двух стран подпишут соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.