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Владимир Зеленский прибыл в Варшаву

Владимир Зеленский прибыл в Варшаву Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву.
В регионе
8 июля 2024 г. 13:42
Владимир Зеленский прибыл в Варшаву

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

После Польши украинский лидер отправится на саммит НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Издание rmf24 пишет, что по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой ожидается пресс-конференция.

Сообщается, что украинский лидер проинформирует его и премьера Польши Дональда Туска о ситуации на фронте и расскажет, какие планы имеются у украинской армии.

Ожидается, что лидеры двух стран подпишут соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.

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Версия на английском языке Zelenskyy arrives in Warsaw

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