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Владимир Зеленский прибыл в Лондон

Владимир Зеленский прибыл в Лондон Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон 15 мая, где проведет переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком.
В регионе
15 мая 2023 г. 10:32
Владимир Зеленский прибыл в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон 15 мая, где проведет переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

"Великобритания - лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", - написал он.

Напомним, 13 мая Зеленский посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также провел аудиенцию с Папой Римским.

После этого он отправился в Германию, где провел переговоры с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

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Версия на английском языке Volodymyr Zelenskyy visits London

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