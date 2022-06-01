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Владимир Зеленский наградил очередного военнослужащего-азербайджанца ВСУ

Владимир Зеленский наградил очередного военнослужащего-азербайджанца ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский наградил очередного военнослужащего-азербайджанца Вооруженных сил страны.
В регионе
1 июня 2022 г. 10:07
Владимир Зеленский наградил очередного военнослужащего-азербайджанца ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил очередного военнослужащего-азербайджанца Вооруженных сил страны.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, военнослужащий украинской армии Руслан Халилов награжден медалью "За военную службу Украине".

Он был ранен в боях в направлении Запорожья.

Азербайджанец по происхождению Руслан Халилов родился в грузинском районе Марнеули. В 2015 году был ранен в боях с сепаратистами на направлении Донецка и Луганска.

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Версия на английском языке Volodymyr Zelenskyy awards another Azerbaijani serviceman
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski daha bir azərbaycanlı hərbçini təltif edib

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