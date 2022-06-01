Владимир Зеленский наградил очередного военнослужащего-азербайджанца ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил очередного военнослужащего-азербайджанца Вооруженных сил страны.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил очередного военнослужащего-азербайджанца Вооруженных сил страны.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, военнослужащий украинской армии Руслан Халилов награжден медалью "За военную службу Украине".

Он был ранен в боях в направлении Запорожья.

Азербайджанец по происхождению Руслан Халилов родился в грузинском районе Марнеули. В 2015 году был ранен в боях с сепаратистами на направлении Донецка и Луганска.