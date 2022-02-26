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Владимир Зеленский: Мы не сложим оружие

Владимир Зеленский: Мы не сложим оружие "Украина не будет прекращать обороняться от российского агрессора. В связи с этим он призвал сограждан не верить пропагандистским фейкам".
В регионе
26 февраля 2022 г. 10:27
Владимир Зеленский: Мы не сложим оружие

Президент Украины заявил, что его страна не прекратит обороняться и призвал сограждан не верить "пропагандистским фейкам".

Об этом Report сообщает со ссылкой на записанное президентом Украины Владимиром Зеленским видеообращение, распространенное УНИАН.

Президент записал его на улице Банковой, где также расположена Администрация президента Украины.

"Доброе утро, украинцы. Сейчас в сети появилось много фейковой информации, будто я призываю нашу армию складывать оружие и идет эвакуация. Значит так. Я здесь, никакого оружия мы не сложим. Будем защищать наше государство, потому что наше оружие - это наша правда. Это наша земля, наша страна, наши дети. И мы все это будем защищать", - заверил глава государства.

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Версия на английском языке Volodymyr Zelensky: We will not lay down our arms
Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Mən buradayam və silahı yerə qoymayacağıq”

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