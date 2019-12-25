Владимир Путин уволил пятерых генералов

Президент России Владимир Путин освободил от должности пять генералов, в том числе начальника УВД на столичном метрополитене Николая Савченко.

Как передает Report, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от должности... генерал-майора полиции Савченко Николая Анатольевича, начальника управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве", - говорится в документе.

Также от должности освобождены замглавы ГУМВД по Краснодарскому краю, генерал-майор внутренней службы Вячеслав Болгов, замглавы ГУМВД по Воронежской области генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов, замруководителя Главного управления криминалистики СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Рябов и начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард Чижиков.