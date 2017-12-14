Владимир Путин рассказал о своей предвыборной программе

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Моя предвыборная программа практически готова".

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Я уже много говорил о том, какой хотел бы видеть Россию. Она должна быть устремлена в будущее, современной, построена на высоких технологиях. Я не хотел бы говорить о предвыборной программе. Она у меня практически уже есть. Главное, на чем необходимо сосредоточить внимание, это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, высокие технологии. Все должно быть нацелено на повышение доходов граждан", - заявил Путин.

Напомним, очередные президентские выборы состоятся в России в марте 2018 года.