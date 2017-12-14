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    Владимир Путин рассказал о своей предвыборной программе

    Моя предвыборная программа практически готова

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Моя предвыборная программа практически готова".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве.

    "Я уже много говорил о том, какой хотел бы видеть Россию. Она должна быть устремлена в будущее, современной, построена на высоких технологиях. Я не хотел бы говорить о предвыборной программе. Она у меня практически уже есть. Главное, на чем необходимо сосредоточить внимание, это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, высокие технологии. Все должно быть нацелено на повышение доходов граждан", - заявил Путин. 

    Напомним, очередные президентские выборы состоятся в России в марте 2018 года. 

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