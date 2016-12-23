Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Центре международной торговли в Москве началась 12-ая ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Как сообщает Report, в этом году на пресс-конференцию В. Путина аккредитовано рекордное количество журналистов российских и зарубежных СМИ — 1437.

Напомним, первоначально проведение пресс-конференции планировалось на 22 декабря, однако президент России впервые перенес ее на сутки в связи с гибелью посла РФ в Турции Андрея Карлова. 22 декабря он принял участие в церемонии прощания с убитым в Анкаре послом.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ходе нынешней пресс-конференции главными темами станут - экономика и социальная сфера России, а также ситуация в мире, в частности, в Сирии.