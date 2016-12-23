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    Путин прокомментировал экономическую ситуацию в России

    Путин: В целом мы двигаемся в рамках плана

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Дефицит бюджета России составит 3,7% в 2016 году. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, комментируя экономическую ситуацию в стране.

    "Это приемлемая величина", -  отметил он.

    При этом, по его словам, спад российского ВВП в 2016 году составит 0,5-0,6%. 

    "В целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу. Он реализуется и реализуется со знаком "плюс", - заключил президент.

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