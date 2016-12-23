Путин прокомментировал экономическую ситуацию в России

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Дефицит бюджета России составит 3,7% в 2016 году. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, комментируя экономическую ситуацию в стране.

"Это приемлемая величина", - отметил он.

При этом, по его словам, спад российского ВВП в 2016 году составит 0,5-0,6%.

"В целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу. Он реализуется и реализуется со знаком "плюс", - заключил президент.